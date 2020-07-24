В ТАСС обсудили, как продвигать международный и внутренний туризм при закрытых границах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В ТАСС прошли два отраслевых онлайн-мероприятия для клиентов и партнеров агентства, посвященных коммуникационной поддержке туризма. Участники дискуссий обсудили эффективные инструменты продвижения международных туристических направлений на российском рынке, а также актуальные информационные и рекламные форматы популяризации туризма в российских регионах. Сотрудники ТАСС поделились своим опытом создания как комплексных программ, так и "точечных" проектов в сфере туризма, а также рассказали о востребованных видах коммуникационного сопровождения привлекательных турмаршрутов на ресурсах агентства.

Разнообразие кейсов для продвижения внешних направлений

Открывающим мероприятием этой тематической серии стал вебинар "Продвижение международных туристических направлений среди российской аудитории. Опыт ТАСС", состоявшийся 21 июля. Он проводился для зарубежных клиентов и был рассчитан на аудиторию дипломатических представительств иностранных государств в России, агентств и центров по туризму, коммуникационных агентств, работающих над проектами в сфере международного туризма. Несмотря на то, что мероприятие проходило в закрытом режиме для узкой профессиональной аудитории, трансляцию вебинара смотрело около 200 человек.

Заявленная тема, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на передвижения по миру, остается актуальной, признали участники конференции. По данным Ростуризма, в прошлом году жители России совершили более 45 млн зарубежных туристических поездок, и сейчас в нашей стране наблюдается очень высокий отложенный спрос на путешествия за рубеж. В этом смысле текущий период ожидания открытия границ становится самым удачным моментом для разработки новых подходов и концепций, направленных на популяризацию туристического потенциала территорий.

Коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова поделилась с участниками опытом реализации отраслевых проектов агентства. "У ТАСС большая экспертиза в этом направлении. Наш подход к решению коммуникационных задач – создание комплексных мультиформатных проектов для самой широкой аудитории. Разработкой таких программ в агентстве занимается управление спецпроектов. ТАСС работает со сложными digital-проектами, "нативами", информационным сопровождением, образовательными программами, организует онлайн и офлайн-мероприятия", – подчеркнула она.

Свою оценку кейсам по созданию совместных с агентством проектов дали и зарубежные партнеры. Одним из самых масштабных проектов прошлого года стал " Чарующий Хайнань. Остров возможностей" , посвященный жизни, учебе и работе в уникальном международном кластере на юге Китая. "Очевидно, мы выбираем ТАСС своим партнером, потому что ТАСС – одно из крупнейших информационных агентств не только в России, но и в мире", – отметил генеральный директор Hainan Hess Chung Mei Cultural Media Limited Liability Company У Хан.

Спецпроект ТАСС "Небанальная Италия: как по-новому отдохнуть в знакомой стране" и серия сопутствующих партнерских материалов, по оценке пресс-атташе представительства Национального управления Италии по туризму (ENIT) в России Татьяны Божко, также стали эффективными форматами для продвижения нового взгляда на возможности туристического отдыха в этой стране. "Когда мы планируем наши медиакампании, мы выбираем партнеров с учетом определенных критериев. Я хотела бы упомянуть основные из них: профессионализм, большой опыт работы на рынке, знание продуктов, использование современных цифровых технологий, ориентация на нужную нам аудиторию. Все вышеперечисленное плюс имя ТАСС как ведущего информационного агентства России и наличие молодой многообещающей команды сыграло роль в нашем выборе", – прокомментировала она.

О том, как форматы, предложенные ТАСС, работают в продвижении кубинского туристического направления, рассказали советник по вопросам туризма Посольства Республики Куба в Российской Федерации Хуан Карлос Эскалона Пельисер и директор международного департамента агентства MainTargetGroup Дмитрий Обрядов. По их словам, работа ТАСС "Куба. Место для идеальных фото" стала примером отличного партнерства при создании проекта для миллениалов, путешественников и любителей фотографии. "Во-первых, у агентства огромная качественная аудитория и инструменты для работы с ней, какими бы ни были цели. Во-вторых, у ТАСС один из крупнейших фотобанков, в котором можно найти отличные фотографии с сотнями категорий и тем. Мы не можем переоценить роль ТАСС, который предоставляет такие большие возможности", – сказал Дмитрий Обрядов.

Внутренний туризм: эксклюзивная подача и множество форматов

Большое внимание ТАСС уделяет и информационной поддержке российских туристических направлений – агентство реализовало уже десятки проектов на эту тему. О текущей ситуации в отрасли и востребованных каналах продвижения отечественных туристических центров говорили на отраслевом круглом столе агентства "Внутренний туризм: продвижение перспективных направлений России в условиях закрытых границ", который состоялся 24 июля.

По мере снятия ограничительных мер у жителей России растет спрос на отдых внутри страны, а значит, и на получение всесторонней информации о привлекательных маршрутах, отметила Светлана Ланюгова. "Основным ресурсом ТАСС является самая большая, не имеющая аналогов среди российских СМИ, корреспондентская сеть в регионах страны – это 56 городов присутствия, 85 корреспондентов по России, а также три региональных информационных центра в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Наши корреспонденты формируют информационную повестку в регионах и рассказывают о достопримечательностях, праздниках, культуре и обычаях", – отметила она.

Участники круглого стола обсудили, как пандемия повлияла на поток туристов, насколько изменилась ситуация с бронированием путевок по сравнению с прошлым годом, как обеспечивается безопасность туристов в местах отдыха, сможет ли внутренний туризм стать привычным для россиян и какие механизмы помогают привлечь их к путешествиям по России.

Подробнее о компетенциях ТАСС в части продвижения внутреннего туризма рассказал руководитель управления спецпроектов агентства Эльдар Соколов. "Туризм – очень привлекательная отрасль для создания коммуникаций. Важно показать, вовлечь, заинтересовать потребителя. Для этого ТАСС использует очень много разных механик – это гиды, интерактивные проекты, видео в формате 360 градусов, подкасты, вовлечение знаменитостей и блогеров с кросс-медийным анонсированием. В зависимости от потребностей того или иного региона, мы совмещаем эти механики, создавая в этом плане уникальный продукт", – рассказал он. В пример он привел спецпроект к 80-летию ВДНХ, в котором команда объединила несколько инструментов (привлечение знаменитостей, подкасты и размещение роликов в соцсетях героев для расширения аудитории).

В дискуссии также приняли участие министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию "Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Мария Киселева, врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Лассаль, заместитель генерального директора по стратегическому развитию курорта "Белокуриха" в Алтайском крае Олег Акимов и директор по стратегическому развитию курорта "Красная поляна" в Сочи Ольга Филипенкова.

Мероприятие вызвало большой интерес у аудитории, онлайн-трансляцию круглого стола в группе ТАСС на Fаcebook посмотрели более 3,4 тыс. пользователей.