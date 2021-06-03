Павел Шиляев представил туристические проекты ПАО "ММК" на ПМЭФ

ТАСС, 3 июня. Генеральный директор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев представил вниманию коллег и профильных специалистов на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) опыт компании в сфере промышленного туризма. Как сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", опыт представлен в рамках специализированной сессии ПМЭФ "Развитие уникального наследия промышленных городов через создание атмосферы современных общественных пространств".

"Понимая интерес горожан и гостей города к Магнитогорскому комбинату, как к историческому объекту и действующему современному предприятию, соответствуя принципам устойчивого развития, сознавая социальную ответственность градообразующего предприятия, мы приняли решение о развитии промышленного туризма, - заявил Шиляев. - Реализация данного проекта - это новый подход к организации посещений ММК, популяризация труда металлургов. Необходимо отметить, что повышение туристической привлекательности Магнитогорска способствует как развитию малого и среднего бизнеса, так и города в целом".

В управлении добавили, что промышленные туры, рассчитанные на взрослых и детей, стартовали на ММК в 2018 году. В связи с угрозой распространения COVID-19 в 2020 году на смену экскурсиям пришли виртуальные посещения металлургического комбината. Наметившееся реальное улучшение эпидемиологической обстановки позволило возобновить экскурсии в апреле текущего года.

"Магнитогорский металлургический комбинат - единственное предприятие черной металлургии в России, которое проводит на промышленной площадке экскурсии для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята могут проехать по маршрутам "У папы на работе" и "В гости к металлургам", включающим посещение научно-технического музея ПАО "ММК" и автобусную экскурсию по территории комбината. Рассказ экскурсовода о прошлом, настоящем и будущем ММК сопровождается иллюстрациями и показом видео роликов о конкретных металлургических процессах. Взрослым экскурсантам предлагаются маршруты "Укрощение огня" и "Стальная эволюция". Гости могут посетить действующие цеха Магнитогорского металлургического комбината и научно-технический музей. На текущий момент в гостях у ММК побывало более 15 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. детей", - рассказали на предприятии.

На ПМЭФ был также представлен проект многофункционального парка "Притяжение", инициированный и финансируемый председателем совета директоров ПАО "ММК" Виктором Рашниковым. В рамках создания в Магнитогорске парка "Притяжение" предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 га. Масштабный и во многом уникальный для России проект развития этой территории позволит создать качественно новую городскую среду, создаст новые возможности для саморазвития горожан, занятий спортом и искусством, их обучения и оздоровления.