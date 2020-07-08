На Учалинском ГОКе внедряется система визуализации месторождений

ТАСС, 8 июля. На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК, г. Учалы, Республика Башкортостан) в рамках цифровизации промышленного производства продолжается внедрение горно-геологической информационной системы "Майкромайн", продукта компании MICROMINE Pty Ltd (Австралия). Как сообщили в среду в пресс-службе компании, его главная задача – формирование единого информационного поля для эффективного управления процессами добычи руды. Система реализуется на строящемся Ново-Учалинском руднике.

"Программное обеспечение "Майкромайн" предусматривает работу в разных модулях: при помощи специальных инструментов и опций свои данные по Ново-Учалинскому месторождению в программу вносят геологи, маркшейдеры, инженеры по подземным горным и буровзрывным работам. Таким образом, происходит построение трехмерной модели как самого рудного тела, так и всех горных выработок шахты, фактических и проектных. В программе в автоматическом режиме ведется подсчет и пересчет запасов, в том числе и тех, которые были вынуты в процессе добычи", - сказано в сообщении компании.

По словам начальника производственно-технического отдела АО "Учалинский ГОК" Ахата Маннанова, "Майкромайн" очень удобен при планировании горных работ, когда ставится задача выдать руду определенного качества, например, более медную или более цинковую. "В программе можно оперативно увидеть, где находится эта руда и как ее добыть эффективно и с наименьшими затратами. То есть уже не нужно поднимать разрезы, планы и рисовать вручную. К тому же, она автоматически формирует отчетность, которую мы ежегодно должны предоставлять в Госкомитет по запасам полезных ископаемых", - сказал он.

"Работа и обучение в системе "Майкромайн" маркшейдерской службой Учалинского подземного рудника ведется в полном объеме. На сегодняшний день мы своевременно пополняем данные по фактически пройденным горным выработкам на Ново-Учалинском месторождении, производим съемку и построение очистного пространства камер с выходом конечного продукта, замер и подсчет выполненных объемов добычи на рудных складах", - приводят в пресс-службе слова главного маркшейдера Учалинского подземного рудника Сергея Белячкова.

Функционал современной горно-геологической информационной системы нацелен на совершенствование рабочих процессов, позволяя в конечном итоге получить повышение производительности труда, качества горных работ и рациональности использования ресурсов, уточнили в компании.

В апреле на Учалинском ГОКе была внедрена и запущена в работу система передачи данных для сбора и обработки информации о работе подземной самоходной техники в режиме реального времени.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.