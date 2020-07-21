Представители руководства "Росатома" встретились онлайн с журналистами Новоуральска

ТАСС, 21 июля. Представители руководства "Росатома" встретились онлайн с журналистами городских и корпоративных СМИ атомграда Новоуральска в Свердловской области, сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Новоуральске).

"Распространение коронавируса в Новоуральске вызывает серьезную обеспокоенность у руководства ГК "Росатом" и Топливной компании "ТВЭЛ". Чтобы донести до общественности всю остроту проблемы и переломить ситуацию в городе, в онлайн-формате была организована пресс-конференция для городских и корпоративных СМИ. В мероприятии участвовали директор департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей Полосин, президент Топливной компании "ТВЭЛ" Наталья Никипелова, генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов и генеральный директор ООО "НПО "Центротех" Илья Кавелашвили", - сообщили на комбинате.

"Только взаимодействие всех уровней власти и жителей приведет к положительному результату. <…> Я обратился в ФМБА, чтобы поддержать новоуральскую медсанчасть врачами. Скорее всего, такое решение будет принято. Что касается других мероприятий, включая ограждение детских площадок, все это обсуждается с главой города и региональными властями. И та, и другая сторона опасаются, что строгие требования вызовут недовольство горожан. Но я надеюсь, что будут приниматься все необходимые для стабилизации обстановки меры", - приводят в службе слова Андрея Полосина.

"Я - руководитель Топливной компании и отвечаю исключительно за производство. То, что можно было сделать внутри атомных предприятий, мы сделали: были приняты беспрецедентные меры безопасности для персонала. У нас нет ни одного случая заражения на производстве. Все случаи регистрируются в быту или на территории города. Когда-то Новоуральск создавался ради УЭХК. Пришло время, чтобы город помог комбинату своим осознанным поведением", - приводят в пресс-службе слова Натальи Никипеловой.

Эксперты также выразили недоумение тем, что город не был закрыт для предотвращения распространения коронавируса. "Вопрос закрытия ЗАТО — также в компетенции руководства города и губернатора. Но разве в этом соль? Почему Москву, Санкт-Петербург, Ангарск никто не закрывал, а с ситуацией там быстро справились? Да потому что жители ведут себя осознанно, соблюдая все ограничительные меры", - добавила Никипелова.

Сегодня 79 основных сотрудников УЭХК изолированы в медицинском центре "Изумруд" (данные на 17 июля – прим. ТАСС). "Мы были вынуждены пойти на эту меру. Это полная изоляция людей без возможности выйти в город, встретиться с родственниками. Автобусом довозим людей до рабочего места и обратно в "Изумруд". С нашим персоналом изолированы и медики, и работники общепита, и сотрудники охраны, всего 20 человек. В морально-психологическом плане ситуация трудная. На первом этапе многие посчитали эту меру противозаконной. Но в дальнейшем пришло понимание: это вынужденный шаг, чтобы не подвергать риску здоровье атомщиков и не остановить работу атомного предприятия. В конце каждой недели я встречаюсь с работниками, изолированными в "Изумруде". Коллеги ставят вопросы, которые по возможности решаем", - рассказал Александр Белоусов.

По словам Ильи Кавелашвили, новоуральцы в большинстве своем беспечны – это его мнение как жителя города. "Везде стоят скамейки, и никто не думает их убирать. В доступе все детские площадки. У КСК и в ЦПКиО собираются подростки, по 50-60 человек. Они сдали ЕГЭ с соблюдением всех мер безопасности — маски, перчатки, дистанция полтора метра, а после экзаменов все вместе пошли отдыхать. Почему общественные места города не сделаны безопасными для людей в период коронавируса? Мы на предприятии убрали все скамьи, ограничили количество людей в местах для курения, сделали разметку", - цитируют гендиректора "Центротеха" в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что УЭХК выделил 4 млн рублей на финансирование общегородской кампании по борьбе с COVID-19 в Новоуральском городском округе в рамках социального проекта "75 хороших дел". На них приобретена лучевая трубка для дополнительного компьютерного томографа. "Теперь КТ без риска заражения могут отдельно сделать и зараженные коронавирусом, и пациенты на консультации узких специалистов. Порядка 1,2 млн рублей УЭХК направил в Центр гигиены и эпидемиологии в Новоуральске на покупку тестов и расходных материалов, почти 9 млн – на само оборудование для выявления возбудителей COVID-19", - сообщили в отделе.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.