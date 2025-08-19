Топ-5 по числу иностранных студентов на 31 декабря 2024 года занимают: Китай - 13 687 студентов, Казахстан - 3 972, Узбекистан - 3 760, Киргизия - 3 537, Индия - 2 612, сообщили в Минобрнауки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Китай и Казахстан возглавили рейтинг стран, из которых в Россию приезжало больше всего студентов по состоянию на 31 декабря 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Топ-5 стран входящей академической мобильности иностранных студентов на 31 декабря 2024 года: Китай - 13 687 студентов, Казахстан - 3 972, Узбекистан - 3 760, Киргизия - 3 537, Индия - 2 612", - говорится в сообщении.

По информации министерства, количество обучающихся в российских университетах граждан стран Евросоюза на 1 октября 2024 года составляло 2 317 человек, а общее число иностранных студентов в 2024 году достигло 414,6 тыс. человек из 182 стран. Это на 31,7 тыс. больше, чем в 2022 году.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил ТАСС, что российские студенты, обучающиеся в вузах Запада, часто сталкиваются с дискриминацией по ряду признаков. По его словам, Минобрнауки оказывает содействие желающим вернуться на Родину россиянам в восстановлении в отечественных университетах.