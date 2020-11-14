Воробьев поручил обеспечить временное жилье для людей из горящего дома в Красноармейске

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить временное жилье людям, эвакуированным из горящего дома в Красноармейске. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение первому заместителю председателя правительства области Ольге Забраловой и главе округа Александру Федорову позаботиться и оказать необходимую помощь людям, чьи квартиры пострадали от пожара в Красноармейске. Сейчас самое важное - обеспечить временное размещение жильцов и расселение дома", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что площадь пожара в жилом доме в Красноармейске выросла до с 1 тыс. до 1,3 тыс. кв. м. По данным источника в экстренных службах, огонь распространился на второй этаж жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, из дома эвакуировали 80 человек, из них 18 детей.

Информация о пожаре в доме в Заречном тупике поступила в 20:04 мск. На момент прибытия пожарных горели крыша и чердак двухэтажного жилого дома. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Дом кирпичный с деревянными перекрытиями, общая площадь около 3,5 тыс. кв. м.