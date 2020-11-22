Карантин в городе на границе с РФ не отразился на работе КПП "Забайкальск - Маньчжурия"

ПЕКИН, 22 ноября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Введение властями Китая карантина в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) не отразилось на работе российско-китайского пограничного перехода "Забайкальск - Маньчжурия". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Внимательно следим за развитием эпидемиологической ситуации в приграничном китайском городе Маньчжоули", - указал он. "По имеющейся информации, железнодорожный и автомобильный пункты пропуска на границе с Россией работают в прежнем ограниченном режиме", - подчеркнул дипломат.

Из-за пандемии с 9 апреля этого года власти Китая приостановили пассажирское сообщение через пункт пропуска "Забайкальск - Маньчжурия". Грузоперевозки через него продолжаются, однако они идут в ограниченном режиме из-за усиленных противоэпидемиологических мер.

Ранее власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули из-за выявленных там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии. Пассажирское железнодорожное сообщение с городом временно приостановлено, там введен запрет на собрания и массовые мероприятия. Развлекательные заведения, школы и детские сады закрыты. Власти объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет около 172 тыс. человек).

Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.