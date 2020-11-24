Дело за словом: как письменные практики помогают бороться с тревогой и плохим настроением?

К концу года у всех много дел, хочется завершить их, да не как попало, а чтобы потом чувствовать радость от результата. Часто этому мешают стрессы и накопленная (особенно в этом году) усталость. Если чувствуете, что задач слишком много, а силы на пределе, психологи рекомендуют специальные практики — взять бумагу, ручку и на десять минут отключиться от окружающего хаоса и суеты. Рассказываем, как это сделать

Письменные практики — что такое и чем полезны? "Тяжелая жизненная ситуация, конец года, юбилейный синдром "мне исполнилось 35, 40, 50…" — перечисляет стрессовые периоды в жизни любого человека психолог Елена Пояркова. — В силу этих причин может расти тревога, возникают фоновые мысли, которые нас постоянно сопровождают. Мы ходим словно в облаке этих мыслей, что не очень экологично для нашей психики. Хорошо, если кто-то может выслушать и вы сами готовы рассказать о проблемах. Если нет, всегда есть лист бумаги, куда можно записать свои страхи и выразить гнев. Бумага все стерпит". Психологи используют письменные упражнения с клиентами как часть терапии. Но также письмо — это один из самых доступных способов самопомощи в обычной жизни. Вспомните, все мы составляем списки, а некоторые из нас даже ведут или пытаются вести дневник. Нет, это еще не практика, но уже близко к ней. Если добавить осмысленности, можно получить совсем другой результат. "Практики отличаются тем, что в них выделяют две фазы письма — экспрессивную и рефлексивную, — объясняет психолог Дарья Кутузова. — И это касается не только дневников. Те же планеры и трекеры привычек станут более полезны, если кроме организации дел и фиксации изменений человек будет письменно обдумывать этот опыт". Практики бывают для разных задач: одни помогают успокоиться, придать энергию и улучшить настроение, другие — пережить травму или конфликт. Но психологи советуют начинать с исследования позитивного опыта и постепенно увеличивать нагрузку. Поэтому не надо сразу браться за отчет о прожитой жизни или ситуацию, за которую до сих пор стыдно. Это не только неполезно, но и небезопасно (какие есть риски, расскажем дальше). Даже самые продвинутые из практикующих письмо говорят, что сложнее всего было сесть и написать первую строчку. Психологи объясняют: сказываются школьные впечатления — человек думает, будто его снова заставляют сесть за парту и вымучивать сочинение. Но терапевтическое письмо как раз про другое. Здесь не надо стараться подбирать слова и правильно составлять предложения. Отсутствие цензуры — главное условие. Вы пишете только для себя, никто этого не прочтет, если вы не захотите (например, рассказать о неожиданных выводах и инсайтах можно друзьям). "Блоги и посты в соцсетях стали очень модными, — говорит Елена Пояркова. — Но это скорее про коммуникацию, а не терапию. Когда человек выкладывает запись, он рассчитывает на отклик аудитории. Кто-то ставит лайк, кто-то — дизлайк, опять же — нас оценивают. А письмо для себя — это как прибраться дома, рассортировать вещи и разложить по местам". "Есть много методов рефлексии — можно заниматься танцами, рисовать и петь. В письме важно словесное содержание, оно помогает посмотреть на ситуацию со стороны, — объясняет доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Малышева. — Во время изложения человек словно выходит из потока, становится наблюдателем. А если мы сохраняем дистанцию по отношению к происходящему, нам легче пережить сложное в нем". Еще одно отличие практик от школьных сочинений — регулярность не является обязательным условием. Можно делать это, когда захочется и есть настроение. Конечно, систематические занятия будут более эффективными. Само по себе чувство приверженности к определенной деятельности положительно влияет на психологическое состояние, позволяет ощутить себя человеком справляющимся, отмечает Наталья Малышева. Результаты регулярных занятий описаны и в научных публикациях.

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"Опубликовано более трехсот работ на тему письменных практик, — рассказывает Дарья Кутузова. — Исследовалось их влияние на уровень тревожности и стресса у беременных и матерей, у школьников в период экзаменов. Ну и, конечно, сейчас ученых волнует, как мы справляемся с переживаниями, вызванными пандемией. Например, как помогает экспрессивное письмо, изучает профессор Техасского университета Джеймс В. Пеннебейкер. Этой темой он занимается с конца 1980-х годов и первым заявил об эффективности письменных практик". На любое упражнение, если хотите, чтобы от него был толк, нужно писать отзыв. Даже если практика состоит из одного слова — стоит понять (не просто подумать, а зафиксировать), почему сегодня вы выбрали именно его. Углубляться в анализ не обязательно, для отклика достаточно двух-пяти минут. "Рефлексия — способ самопознания, позволяющий понять личные ценности и убеждения, — объясняет Дарья Кутузова. — Часто мы реагируем на ситуацию на автомате, эмоционально и уже потом понимаем, что совершили ошибку. Быстрый разбор на бумаге помогает осмыслить проблему, легче решиться на важный шаг или, наоборот, без сожаления отказаться от каких-то действий". Слова, списки и дневники Чем больше в жизни стресса, тем более структурированной должна быть практика. Самые быстрые упражнения — длиной в одно или несколько слов. Например, нужно выбрать слово дня или закончить предложения (я мечтаю о …, сегодня для меня важнее всего ..., я был бы рад поговорить с …, в следующем году я хочу ... — шаблоны можно посмотреть в интернете). Когда дел и мыслей очень много, это помогает сфокусироваться на важном. Дальше идут списки. В виде списка можно все: спланировать дела, вспомнить самые яркие события в жизни и разложить по полочкам отношения с родственниками. Это как с пазлами: как только у вас на руках все части, можно действовать — собирать картину. Кроме самоорганизации, списки помогают настроиться на позитивные изменения. Например, когда вы фиксируете не только запланированные дела, но и опыт уже сделанного. "Подведение итогов года — это своего рода обряд: я завершаю этап, прощаюсь с ним и перехожу в новый, — говорит Наталья Малышева. — Но тут важно не впасть в достигаторство. Переделать все дела на свете мы не можем, хотя современный мир как будто этого требует. Поэтому я придерживаюсь концепции промежуточных итогов: разбить большие задачи на маленькие шаги и обращать внимание на то, что выполнено. И в следующем году сохранять направления роста и добавлять новые, если удастся". Причислить к достижениям можно даже самые незначительные дела. Ставьте себе плюсики, и тогда вы увидите, что на самом деле многое успели, и не бывает дней, которые проходят зря.

"Есть модные сейчас чек-листы, — говорит директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова. — Запросы бывают разные: не сидеть долго в интернете, не смотреть тиктоки, не кричать на близких за немытую посуду. Человек ставит галочки — удалось это сегодня или нет, а потом уже по ним ведет дневник самонаблюдения, анализирует, что и почему не получилось". Составлять списки тоже можно по-разному — например, в виде схемы или ответа на конкретный вопрос. Существуют методики для несрочных дел, где последовательность не имеет значения — трудоемкая задача может стоять и в конце списка. Человек сам решает, к какой приступить, зачеркивает выполненное, а незавершенное — вносит в отдельный перечень. Дневники, кстати, тоже могут быть структурированными. Например, вести записи можно способом bullet journal. Блокнот (в этом случае удобнее использовать бумажный) нужно разбить на части: оглавление, развороты на месяц и год, планинг, собственно страницы для дневниковых записей. Есть и другие дневниковые методики, которые помогают разобраться в себе. Например, условно можно разбить жизнь на несколько областей или этапов и рассматривать каждый с помощью специального списка вопросов, которые помогают осмыслить прошлое и двинуться к желаемому. Письма об эмоциях и не только Выше мы говорили о цензуре — ее не должно быть в письменных практиках. Плюсы того, что больше не надо сдерживать себя, можно увидеть во время свободного изложения о том, что приходит в голову: погоде за окном, новом наряде коллеги или планах на выходные. "Многие знакомы с методикой утренних страниц Джулии Кэмерон, — рассказывает Дарья Кутузова. — Это когда первым делом после пробуждения пишешь три листа того, что в голову пришло, — своего рода прочистка мозга. Для многих она действительно полезна, но для людей с депрессией или посттравматическим расстройством это может быть опасно. Они с утра чувствуют себя очень плохо. Начиная это переносить на бумагу, человек может укрепиться в негативных представлениях о себе и мире". Часто к письму прибегают люди, которые не справляются с уровнем стресса и хотят вылить на бумагу эмоции от пережитой травмы, конфликта или другой ситуации, вызывающей беспокойство. В этом случае следует соблюдать технику безопасности. Прежде всего оцените свое состояние по шкале дистресса, говорит Дарья Кутузова. Например, 0 — это когда все идеально, 10 — паника и отчаяние. В одиночку браться за экспрессивное письмо не стоит, если вы находитесь на отметке 8 и больше. Часто в таком состоянии человек уже не испытывает радости даже от своих достижений и словно вовсе не замечает их.

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