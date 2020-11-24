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Пандемия COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить в Германии

Россия продолжит налаживать сотрудничество с Евросоюзом по вопросу производства вакцины, несмотря на сложности, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Германии. Об этом сообщил во вторник глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

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Венгрия является одной из первых европейских стран, которая проявила интерес к вакцине, подчеркнул он.

"На этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также отметил, что несмотря на сложности из-за политических противоречий, российская сторона продолжит налаживать сотрудничество с Евросоюзом по вопросу производства вакцины. "Безусловно, Евросоюз будет сложным рынком, к сожалению, по политическим причинам. <...> Но мы продолжим работать с Евросоюзом. Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциацией 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессу", - добавил он.

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ГерманияРоссияПандемия COVID-19
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