Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить в Германии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Германии. Об этом сообщил во вторник глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24" .

Венгрия является одной из первых европейских стран, которая проявила интерес к вакцине, подчеркнул он.

"На этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также отметил, что несмотря на сложности из-за политических противоречий, российская сторона продолжит налаживать сотрудничество с Евросоюзом по вопросу производства вакцины. "Безусловно, Евросоюз будет сложным рынком, к сожалению, по политическим причинам. <...> Но мы продолжим работать с Евросоюзом. Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциацией 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессу", - добавил он.