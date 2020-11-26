Посол Палестины в РФ заявил, что страны обсуждают возможность производства "Спутника V"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Палестина ведет переговоры с Россией о возможности производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в своих медицинских учреждениях. Об этом посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"Российская вакцина давно нам известна, мы следим за тем, как идут исследования, и ждем, когда начнется вакцинация в РФ. На данный момент мы ведем переговоры с Москвой о приобретении препарата. Мы ведем переговоры также о том, чтобы после получения российской вакцины самим воспроизводить ее в наших медицинских учреждениях", - сказал посол.

Дипломат уточнил, что для того, чтобы привезти российский препарат в Палестину, требуется получить разрешение министерства здравоохранения Израиля. "Согласно моей информации, они [власти Израиля] не собираются создавать свою вакцину в средней перспективе. Они планируют приобрести препараты из США, из России. Будем следить", - добавил посол.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.