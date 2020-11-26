{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посол Палестины в РФ заявил, что страны обсуждают возможность производства "Спутника V"

Абдель Хафиз Нофаль уточнил, что для того, чтобы привезти российский препарат в Палестину, требуется получить разрешение министерства здравоохранения Израиля
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Палестина ведет переговоры с Россией о возможности производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в своих медицинских учреждениях. Об этом посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Российская вакцина давно нам известна, мы следим за тем, как идут исследования, и ждем, когда начнется вакцинация в РФ. На данный момент мы ведем переговоры с Москвой о приобретении препарата. Мы ведем переговоры также о том, чтобы после получения российской вакцины самим воспроизводить ее в наших медицинских учреждениях", - сказал посол.

Дипломат уточнил, что для того, чтобы привезти российский препарат в Палестину, требуется получить разрешение министерства здравоохранения Израиля. "Согласно моей информации, они [власти Израиля] не собираются создавать свою вакцину в средней перспективе. Они планируют приобрести препараты из США, из России. Будем следить", - добавил посол.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.

Теги
ПалестинаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Президент Колумбии объявил о продлении режима ЧС в области здравоохранения до марта
Президент страны Иван Дуке сообщил, что режим выборочной изоляции, срок действия которого также истекал 30 ноября, будет "продлен на весь декабрь"
Читать полностью