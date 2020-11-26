Москвичи несут цветы к посольству Аргентины в память о Марадоне

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы и живущие в ней граждане Аргентины несут цветы к посольству страны, чтобы выразить скорбь в связи со смертью Диего Марадоны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

У входа в здание посольства на Большой Ордынке появилось несколько букетов роз и гвоздик. Некоторые из них лежат на импровизированном постаменте, накрытом флагом Аргентины. На нем же находится футбольный мяч, а рядом закреплена записка с надписью от руки на испанском: "Мы с вами! Будем помнить всегда!"

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, за сборную Аргентины провел 113 матчей, забил 50 мячей.