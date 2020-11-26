Путин пообещал держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная", - сказал глава государства в четверг на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в этом городе в Иркутской области.

Путин отметил, что практически каждый участник совещания в свое время докладывал ему о происходящем в городе. "Это очень серьезная ситуация, и просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному, текущему делу, к текущей работе", - сказал президент РФ, добавив, что хотел бы в ходе совещания услышать, как идет работа на данный момент и какие дополнительные меры нужно предпринять, чтобы решить поставленные экологические задачи.

Президент напомнил, что ситуацию в Усолье-Сибирском он уже обсуждал летом. Он отметил, что в этом городе десятилетиями, еще с советского времени, копились отходы химического производства, что привело к серьезной угрозе природе и здоровью десятка тысяч жителей, причем не только самого Усолья-Сибирского, но и прилегающих территорий. "Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения федеральных органов власти. По итогам совещания мы тогда с вами приняли ряд решений как неотложного, так и системного, долгосрочного характера", - уточнил Путин.

Прежде всего, по его словам, должны быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, обеспечением бесперебойной работы объектов городского хозяйства, сохранением занятости для работающих на этой территории предпринимателей и граждан. Затем, подчеркнул Путин, необходимо провести плотную работу по ликвидации опасных объектов, качественной очистке и рекультивации загрязненных земель и водных источников. "Принципиально важно сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития города Усолье-Сибирского", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что для реализации указанных задач создана межведомственная рабочая группа во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко, мобилизованы силы и ресурсы Минобороны, МЧС, для охраны объектов привлечена Росгвардия. Также была утверждена дорожная карта по обезвреживанию опасных химикатов на аварийных объектах хранения, а в бюджете на это предусмотрены необходимые средства. При этом Путин сделал акцент на том, что ключевая работа по ликвидации нанесенного экологии ущерба возложена на корпорацию "Росатом", которая получила полномочия единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском.

Путин подчеркнул, что нельзя ограничиваться одним лишь обеззараживанием территории. По его словам, в планах Росатома создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, проживающих в регионе. "В целом это должно придать развитию Усолья-Сибирского новый серьезный импульс", - отметил президент.

Ликвидация вреда окружающей среде

Путин подчеркнул, что в Усолье-Сибирском удалось предотвратить риск экологической катастрофы. При этом он предупредил, что "расслабляться рано".

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, это самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", - сказал глава государства.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться", - добавил президент, говоря о необходимости дальнейшей работы в городе.

Путин сказал, что увидел по представленным материалам, как "заграждения, которые сейчас ставит Росатом, отсекают пятно от русла реки". "Это совсем рядом, ну совсем рядом, это очень серьезная ситуация", - указал глава государства.

"Благодаря предпринятым шагам снята и прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории. Надеюсь, что это так и есть. По всем документам, по докладам вижу, что это так", - отметил президент.

Не снижать темпы

Путин поблагодарил всех участников работ и в первую очередь вице-премьера Викторию Абрамченко. "Действительно за этот короткий период времени подключились органы власти всех уровней к этой работе, были привлечены специалисты, ученые, экологи. Такая слаженная совместная работа действительно дает определенные результаты", - подчеркнул Путин. Он добавил, что не было допущено сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города, назвав это очень важным результатом.

Президент потребовал не снижать темпы работы по ликвидации вреда окружающей среде в городе. "Есть вопросы, которые, безусловно, надо решать, они носят масштабный характер, это совершенно очевидно", - указал глава государства. Он поручил межведомственной рабочей группе "держать ситуацию под постоянным контролем".

"Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работы по решению экологических проблем, необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая складывается", - отметил президент.