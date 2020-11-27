ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность во включении российской вакцины "Спутник V" в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

"Заинтересованность остается, - сказала она. - У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию".