В аэропорту Буэнос-Айреса поставят статую Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Руководство компании Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), управляющей главным международным аэропортом столицы Аргентины, намерено установить на его территории статую бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны. Это следует из некролога, который был опубликован от имени компании в пятницу в газете La Nacion .

"Марадона, Диего Армандо. Да упокоится с миром, скончался 25.11.2020. Будет у тебя статуя! - AA2000", - говорится в некрологе.

Как сообщила газета, некролог заказал владелец AA2000 Эдуардо Эрнекян. Представители предпринимателя подтвердили изданию, что несколько лет назад бизнесмен предложил Марадоне установить его статую в аэропорту имени министра Пистарини, и экс-футболисту понравилась эта идея.

Пока неизвестно, кто изготовит статую и где именно она будет стоять. Предварительно планируется установить монумент в зоне прибытия пассажиров.