Университет на острове Русский разместит до 400 семей из поселков, где нет воды и света

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), который находится на острове Русский, готов временно принять до 400 семей, живущих в близлежащих поселках, пока в их домах не восстановят подачу коммунальных услуг. Об этом сообщила в субботу пресс-служба вуза.

"ДВФУ готов заселить 400 семей острова Русский, которые остались без коммунальных услуг. Уважаемые жители острова Русский, если вы оказались в аварийной ситуации, у вас отсутствует свет, вода или отопление, то вы можете обратиться в ДВФУ для временного размещения в кампусе на острове Русский", - говорится в сообщении.

На территории университета уже разместились более 700 человек - сотрудники аптек и магазинов, строители, электрики, водители муниципального транспорта, а также все, кто сейчас работает на острове без выходных. "Кроме того, в кампусе уже проживают пять семей с острова Русский", - отметили в вузе.