В Минске перед акцией оппозиции ограничили доступ к мобильному интернету

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Перебои с доступом к услугам мобильного интернета начались в воскресенье в Минске перед объявленной акцией протеста оппонентов действующей власти, по требованию госорганов белорусский оператор связи А1 сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", - подтвердил оператор А1 в Twitter.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям. В эти дни с утра в центр белорусской столицы и предполагаемые места сбора протестующих прибывают спецтехника, автобусы с милиционерами и военные грузовики, закрываются находящиеся поблизости станции метро, а также ограничивается доступ к мобильному интернету.