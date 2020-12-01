Пересохшее в Ростовской области озеро не является очагом экологической катастрофы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Пересохшее озеро Атаманское в Ростовской области не является очагом экологической катастрофы, поскольку негативное воздействие в рамках всего речного бассейна Северского Донца очень ограничено. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Озеро Атаманское до 1987 года использовалось как резервуар для промышленных стоков предприятия "Химволокно" города Каменска-Шахтинского. За последние 20-30 лет оно высохло. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) считают фактором риска для экологического состояния Дона экстремально высокое содержание тяжелых металлов, обнаруженное в нем, что потенциально вызывает угрозу для окружающей среды и здоровья населения.

"В целом, следует отметить, что риски должны оцениваться трезво. За последние несколько десятилетий рассматриваемый водоем проходил несколько циклов обводнения и осушения. При этом серьезных, а тем более катастрофических экологических последствий для окружающих территорий, а также территорий ниже по течению не наблюдалось", - приводятся в сообщении слова доктора биологических наук, профессора, заведующей кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета Татьяны Минкиной, которая принимала участие в исследовательской работе.

В министерстве добавили, что будут и в дальнейшем внимательно отслеживать ситуацию на озере Атаманском.

20 ноября председатель комитета по охране окружающей среды Ростова-на-Дону Андрей Куренков в ходе круглого стола, посвященного экологической ситуации, сообщил, что мониторинг показал высокий, а в Советском районе города Каменска-Шахтинского очень высокий, уровень загрязнения атмосферного воздуха.