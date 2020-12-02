На улицах и площадях Тегерана разместили портреты убитого физика-ядерщика

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Изображения убитого иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде размещены на улицах и площадях в различных частях Тегерана. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС.

В частности, власти города разместили портреты Фахризаде на площадях Таджриш и Вали-Аср в парках Аб-о-Аташ и Талегани, на улицах Мотахари, Шариати и Хагани. На некоторых из баннеров с изображением ученого также размещен слоган: "Мученическая смерть [Фахризаде] сделает Иран еще сильнее".

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Согласно версии, подтвержденной Совбезом страны, физик-ядерщик был убит при помощи автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.