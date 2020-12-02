Эстонский дипломат участвовал в нелегальной секс-вечеринке в Брюсселе

ТАЛЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Эстонский дипломат принимал участие в секс-вечеринке в Брюсселе на прошлой неделе, которая была незаконной из-за пандемии коронавируса. Об этом МИД Эстонии сообщил в среду.

"Он [дипломат] нарушил установленные в Бельгии коронавирусные ограничения", - сообщили в пресс-службе МИД газете Postimees.

По информации издания, дипломат работает в Европарламенте, ранее он служил в представительстве Эстонии при НАТО.

Во вторник некоторые бельгийские СМИ сообщили, что полиция Брюсселя задержала 25 участников секс-вечеринки в баре, среди которых были иностранные дипломаты и как минимум один член Европарламента. По их сведениям, инцидент произошел в пятницу вечером в баре в десяти метрах от полицейского комиссариата в самом центре бельгийской столицы, несмотря на то что все питейные заведения в стране должны быть закрыты из-за карантина, а любые вечеринки запрещены.

Как сообщают СМИ, полицейских привлек шум. При их появлении один из участников вечеринки пытался бежать через окно, при задержании он заявил о своей депутатской неприкосновенности и угрожал полиции вмешательством МИД Бельгии. В баре обнаружили не только большое количество алкоголя, но и наркотики. Нарушителей отпустили после составления административных протоколов.

Личности участников вечеринки, в том числе евродепутата, не раскрывается, однако бельгийская газета DH сообщает о внезапной отставке в выходные члена Европарламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС Йожефа Сайера. Как сообщает агентство Reuters, Сайер подтвердил, что его отказ от мандата связан с участием в вечеринке.