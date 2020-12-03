В МВД определили основные показатели качества проведения экзамена на водительские права

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. МВД определило критерии доступности экзамена на права, а также основные показатели качества, в их числе - отсутствие жалоб на сотрудников и минимальное их взаимодействие с будущими водителями. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам, с которым ознакомился ТАСС.

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Согласно документу, основанные показатели доступности экзамена - это возможность получения госуслуги по экстерриториальному принципу путем подачи заявления в любом экзаменационном подразделении ГИБДД, а также расположение помещений, где будет проходить экзамен, прежде всего - это доступность к основным транспортным магистралям. К основным показателям качества проведения экзамена МВД определило время предоставления государственной услуги, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников полиции, а также комфортность условий в помещении, в котором будет проводится экзамен. Кроме того, согласно документу, основным показателем качества проведения экзамена также является минимально возможное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

"Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги. Отсутствие административных исковых заявлений об оспаривании решений", - говорится в документе.

Планируется, что новый административный регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.