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Пандемия COVID-19
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За первые пять часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тыс. человек

Среди них учителя, врачи, соцработники
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пять тысяч врачей, учителей и социальных работников записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за первые пять часов регистрации на прививку, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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"Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тыс. человек - учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью", - написал мэр.

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве открылась на сайте мэра и правительства столицы с 4 декабря. Пункты вакцинации заработают 5 декабря. По словам Собянина, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации: подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

Также мэр сообщал, что первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники, но в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень будет расширен.

В новость были внесены изменения (15:20 мск) - добавлены подробности по тексту.

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