Путин пообещал увеличить число бюджетных мест в вузах для подготовки по программам ИИ

"Проблема в том, что [проходной] балл высокий, в основном поступают ребята, которые достигли хороших результатов на олимпиадах различного уровня, но поскольку бюджетных мест не хватает, некоторым из них приходится платить за образование", - констатировал глава государства на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artifcial Intelligence Gourney (AI Gourney). По его мнению, "количество мест по этим дисциплинам, безусловно, должно быть увеличено". "Мы это сделаем в самое ближайшее время, надеюсь, что со следующего учебного года это уже заработает", - отметил президент.

Глава государства обратил внимание на то, что количество бюджетных мест в вузах постоянно увеличивается. "Из всех бюджетных мест процентов 25 отводится как раз на математику и науки, связанные с теми сферами образования, которые так или иначе имеют отношение к искусственному интеллекту", - уточнил Путин. "Мы, безусловно, должны будем это расширять, я думаю, как минимум, на тысячу надо будет увеличить [количество бюджетных мест]", - предположил президент.

Путин указал на необходимость расширять программы подготовки по искусственному интеллекту, включая и школьные программы. "Это всегда очень сложная вещь, здесь специалисты должны понять, что за счет делать, как трансформировать, поскольку это связано с нагрузками для школьников определенных возрастов, детские психологи должны дать свои рекомендации по этим вопросам", - полагает глава государства. При этом он отметил, что вводить такие программы "совершенно необходимо". "Я надеюсь, что обязательно Минпросвещения на это отреагирует", - сказал президент.

Он добавил, что ребята должны изучать "и базовые дисциплины - математику". "У нас хорошая математическая школа, но с учетом новых требований, связанных с развитием искусственного интеллекта, нужно на это обращать внимание", - подчеркнул Путин.