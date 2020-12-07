Мурашко: схема доставки вакцин против коронавируса в регионы отработана

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Схема доставки вакцин против коронавирусной инфекции в регионы России отработана. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Сегодня разработана полностью цепочка поставки вакцины. Составлен логистический паспорт всей страны. <...> Данный паспорт четко содержит в себе информацию о каждом регионе, каждом месте, где будет проводиться вакцинация", - сообщил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ имени Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.