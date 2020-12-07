Мурашко: схема доставки вакцин против коронавируса в регионы отработана

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Схема доставки вакцин против коронавирусной инфекции в регионы России отработана. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Сегодня разработана полностью цепочка поставки вакцины. Составлен логистический паспорт всей страны. <...> Данный паспорт четко содержит в себе информацию о каждом регионе, каждом месте, где будет проводиться вакцинация", - сообщил он.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ имени Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.
Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.
Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.