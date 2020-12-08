Власти Азербайджана учредили фонд поддержки семей погибших и раненных в боях в Карабахе

БАКУ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении специального фонда для поддержки семей погибших и раненных в боях в Нагорном Карабахе, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского лидера.

"Фонд создается в качестве прозрачной и доступной платформы для дополнительной поддержки мер, которые предпринимаются для социальной защиты этой категории граждан", - говорится в указе.

Источниками финансирования фонда станут добровольные пожертвования граждан страны и проживающих за рубежом соотечественников, а также "любые другие источники, не запрещенные законом". Распоряжаться средствами фонда будет Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана. Общий контроль за работой организации будет осуществлять попечительский совет.

Ранее власти страны объявили официальные данные о потерях в рядах армии Азербайджана в ходе эскалации в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны республики, в ходе боев погибли 2 783 военнослужащих, еще более 100 человек считаются пропавшими без вести. В госпиталях проходят лечение 1 245 человек.