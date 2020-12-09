Песков заявил, что РФ сожалеет о санкциях МОК в отношении Олимпийского комитета Белоруссии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Кремль сожалеет о решении Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии и возглавляет Олимпийский комитет этой страны.

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"Мы очень сожалеем в связи с таким решением [МОК]. Вместе с тем, мы дорожим нашими отношениями с Белоруссией, которые в том числе включают сотрудничество в области спорта", - заявил представитель Кремля.

Исполком МОК 7 декабря наложил временные санкции на руководство НОК Белоруссии. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национальной структуры. Решение не отразится на спортсменах, которые сохранили право представлять свою страну на Олимпийских играх - МОК запретил принимать участие во всех его мероприятиях, включая Игры, членам исполкома НОК Белоруссии. Решение, в частности, распространяется на главу НОК, президента республики Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко, являющегося первым вице-президентом этой структуры, и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, против которого были выдвинуты конкретные обвинения.

МОК ввел санкции по итогам расследования, начатого 25 ноября на основании жалоб, поступивших от местных спортсменов после августовских выборов президента Белоруссии. В заявлениях говорилось, что спортсмены лишаются мест в национальных командах и возможности выступать на соревнованиях по причине несогласия с итогами выборов, на которых, согласно заключению ЦИК, победил Лукашенко. Сам глава республики 8 декабря заявил, что оспорит в суде это решение.