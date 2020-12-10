В Тулуне около 1,3 тыс. семей нужно переселить из-за подтопления домов грунтовыми водами

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Жители города Тулуна в Иркутской области, чьи дома во время паводка 2019 года подтопило грунтовыми водами, подали около 1,3 тыс. заявлений о переселении. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр города Юрий Карих.

"В этом году была начата программа расселения жилья, пострадавшего от грунтовых вод. У нас жилой фонд пострадал не только в результате выхода рек из берегов, но и от проливных дождей, из-за которых уровень грунтовых вод поднялся. Центр города очень сильно утонул, территория вокзала тоже сильно пострадала. Мы проводили обследование этих домов, люди писали заявления, около 1 тыс. 300 заявлений было получено. Для решения проблемы этих людей строится сейчас жилье", - сказал Карих.

Пострадавшие переедут в те же строящиеся дома, куда заселяют семьи, чье жилье разрушило из-за разлива рек. В микрорайоне Угольщиков завершается возведение шести восьмиэтажек, их планируют ввести в строй до конца года, в поселке Березовая Роща строят индивидуальные жилые дома. В начале сентября ключи от домов в Березовой Роще вручили первым 12 семьям, пострадавшим от грунтовых вод.

Как сообщал ТАСС, в 2020 году новым жильем должны обеспечить 556 таких семей. На эти цели власти РФ и Иркутской области в текущем году направили более 1,6 млрд рублей. Остальные семьи будут обеспечивать жильем в последующие годы. Как сообщил Карих, на уровне правительства области обсуждается вопрос строительства еще четырех восьмиэтажек в микрорайоне Угольщиков.

В пресс-службе Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области ТАСС сообщили, что от жителей Тулуна, лишившихся домов из-за разлива рек, поступало 2 тыс. 948 заявлений на обеспечение жилплощадью. Выдано 2 тыс. 913 жилищных сертификатов, нескольким гражданам в их получении было отказано, еще несколько человек получают жилье в госжилфонде. По последним данным, 2 тыс. 903 семьи, получившие сертификаты, уже приобрели жилье. Люди покупают его либо на вторичном рынке, либо в строящихся в Тулуне домах.

Восстановление города

В Тулуне продолжается восстановление дорожной и социальной инфраструктуры. Началось строительство школы и детского сада в Березовой Роще, в микрорайоне Угольщиков возводят школу. Школу и детсад также строят в отдаленном микрорайоне Шахта, откуда детей возили на учебу в другой район, но образовательные учреждения пострадали во время наводнения. Компания "Газпром" завершает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ввести его в строй планируют до конца года.

Продолжается строительство дамбы на реке Ия. На левом берегу готовность объекта составляет 90%, начались работы на правом берегу. "Сроки поставлены, чтобы город был защищен уже в 2021 году. Работы проходят колоссальные, очень большие, но они идут в графике. Очень много внимания в этом году было уделено восстановлению дорожного полотна в зоне, которая пострадала от чрезвычайной ситуации. Практически все дороги у нас восстановлены в асфальтовым или песчано-гравийном исполнении", - отметил Карих.

Восстановительные работы будут продолжаться в 2021-2022 годах. В частности, еще предстоит перенести из зоны затопления автостанцию, реконструировать спортивный комплекс, восстановить детский сад и школьный спортзал.

В июле в Тулуне ввели в строй первые три многоквартирных дома, в них заселили 66 семей, пострадавших от паводка. 1 сентября открылась школа на 1 тыс. 275 мест, построенная компанией "Роснефть". Также в городе построены инфекционная больница, детский диагностический центр, хоккейный корт, лыжная база, восстановлены бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроена центральная улица Ленина. Два дома на 25 квартир каждый построили и передали городу Российские железные дороги.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун. Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2019 года, комментируя назначение бывшего замглавы МЧС России Игоря Кобзева врио губернатора Приангарья, отмечал, что новый руководитель региона справится с последствиями паводка, так как хорошо разбирается в таких вопросах.