Путин сообщил, что некоторые федеральные министры сейчас болеют COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Некоторые федеральные министры сейчас болеют COVID-19, при этом продолжая работать - как из дома, так и из больницы. Об этом сообщил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Одна из участниц встречи, журналистка Екатерина Винокурова, обратила внимание главы государства на ситуацию с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, который проходил лечение от коронавируса в частной клинике в Москве. "Что касается лечения, то врачи определяют, где человеку лечиться. И я уверен, что и во Владимирской области, и везде должны определять прежде всего специалисты", - ответил президент.

По словам Путина, многие руководители регионов и федеральные министры лечатся по месту жительства. "Кстати говоря, многие дома. Кто-то - в больнице. Некоторые федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать и из больничной палаты, и из дома", - добавил он.