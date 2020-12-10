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Дело Ходорковского
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Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием

Президент отметил, что экс-глава ЮКОСа сделал это в письме к нему
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский косвенно признал свою вину, в том числе в письме к нему.

В четверг одна из участниц встречи главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналистка Екатерина Винокурова, обратила внимание президента на то, что сейчас институт помилования мало используется в России. По ее словам, осужденным часто отказывают в помиловании из-за того, что они не признают вину, хотя в законодательстве такого пункта нет.

Как заметил Путин, "помилование подразумевает, что человек осужден". "Иначе как миловать-то? Признает он вину - не признает, - заметил президент. - Я просто, честно говоря, не помню, по-моему, это в законе есть, что человек должен признать свою вину. Иначе, если не признает, то как его миловать тогда?"

В ответ на фразу о том, что не признавший вину Ходорковский был помилован, президент сказал: "Он косвенно признал". "В письме ко мне признал [вину] и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умерла, и я пошел на это и помиловал его, - пояснил Путин. - Для того, чтобы он мог общаться с мамой".

' ТАСС/Ruptly'

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияХодорковский, Михаил БорисовичДело Ходорковского
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