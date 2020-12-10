Путин призвал проработать идеи развития системы особо охраняемых природных территорий

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что развитие системы особо охраняемых природных территорий должно быть проработано на профессиональном уровне. Такое мнение он выразил в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Вы сказали, что вы в письменном виде подготовили свои предложения. Как вы понимаете, все это нужно самым внимательным образом, профессионально рассмотреть", - сказал Путин, комментируя предложения исполнительного директора отделения международной неправительственной организации Greenpeace России Сергея Цыпленкова. Президент подчеркнул, что ряд оглашенных идей о создании финансовых резервов с начала проектировки по отдельным объектам также нуждаются во внимательной профессиональной оценке. "Надо просто проанализировать все ваши предложения с точки зрения реализуемости, имею в виду и финансовые возможности. Вы знаете, что у нас соответствующие программы существуют", - добавил Путин.

Это же, по словам президента, касается и особо охраняемых природных территорий. "Их количество увеличивается, вы знаете. Кто-то говорит, надо их увеличивать, количество этих территорий, ничего там нельзя менять, ничего нельзя трогать. А другие говорят: "Вот там, за бугром, им все можно в интересах хозяйственной деятельности, а нам ничего нельзя", - сказал глава государства, заметив, что люди из второй категории жалуются, что запрещается создавать новые лыжные курорты, вводить в хозяйственный оборот земли даже при обеспечении воспроизводства дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым природным зонам. "Всегда истина где-то посередине. Мне нужна очень экспертиза и ваша, и ваших коллег. Мы будем это делать. Ваши предложения мы проработаем", - заключил Путин.