Последнего министра обороны СССР Шапошникова похоронили на Троекуровском кладбище

Маршал авиации умер 8 декабря. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевца, затем Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, в 1984 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил в авиации, в рядах которой прошел путь от летчика-истребителя до главкома ВВС - замминистра обороны СССР. Во время августовского путча 1991 года Шапошников выступил против ГКЧП и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. 26 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР и передал "ядерный чемоданчик" Шапошникову, который затем вручил его Ельцину.

В 1992-1993 годах занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами СНГ, с 11 июня по 18 сентября 1993 года был секретарем Совета безопасности РФ. Затем работал на разных должностях, в том числе в администрации президента РФ.