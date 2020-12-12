В Мордовии 31 декабря объявили выходным днем

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение об установлении в регионе 31 декабря 2020 года выходным днем, сообщается в субботу на официальном портале органов государственной власти республики.

"Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращенным рабочим днем. Выходной переносится на 31 декабря. Руководителям всех госорганов Республики Мордовия, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным.