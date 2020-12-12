Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Валентин Гафт был искренне предан сцене и платил за зрительскую любовь запоминающимися ролями, отметила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Стать героем его эпиграммы — это был путь к славе".

"Стать героем его эпиграммы — это был путь к славе". Александр Калягин о Валентине Гафте

"Ушел из жизни советский и российский актер, театральный режиссер, писатель, народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт. Настоящий мастер, он был искренне предан сцене, ценил любовь зрителей и всегда отплачивал им глубокими и запоминающимися ролями", - привели слова Любимовой ТАСС в пресс-службе ведомства.

Министр напомнила, что Гафт полюбил театр еще в школьные годы. "С тех самых пор он жил искусством - сыграл множество ролей в театре и кино, служил во многих московских театрах, но в 1969 году остановил свой выбор на театре "Современник", став по-настоящему его символом", - подчеркнула она.

По словам Любимовой, благодаря яркой харизме Валентину Иосифовичу удавались как ироничные персонажи, так и отрицательные герои. "Одаренный и обаятельный человек, он умел увлечь зрителя", - заметила глава Минкультуры, напомнив также о режиссерских работах Гафта и его литературных трудах. "Небольшие тексты, посвященные своим коллегам по цеху и известным людям, стали визитной карточкой Валентина Иосифовича. В этом творчестве ярко раскрывалось умение чувствовать жизнь и окружающих его людей", - считает Любимова.

"Вклад Валентина Иосифовича в отечественную культуру невозможно переоценить. Он навсегда останется для нас примером трудолюбия, преданности профессии и зрителю", - сказала министр, выразив соболезнования родным и близким Гафта.