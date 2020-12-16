"Известия": объем пожертвований в благотворительные фонды сократился на 20-30%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем пожертвований в благотворительные организации в среднем сократился на 20-30% в этом году на фоне пандемии. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на благотворительные фонды.

Сколько, кому и как. Что произошло с российской благотворительностью за год

"В связи с карантином потери фонда от отмены офлайн-мероприятий составят примерно 25% от планируемого объема частных пожертвований. Большинство мероприятий, которые приносят солидные пожертвования на адресную помощь нашим подопечным, отменено. Заморожены, к примеру, благотворительные вечера в Театре имени Вахтангова", - сообщила изданию управляющий директор фонда "Подсолнух" (оказывает помощь людям с первичным иммунодефицитом) Ирина Бакрадзе.

Потери пожертвований в благотворительный фонд "Живой" (помогает людям трудоспособного возраста, страдающим тяжелыми заболеваниями) достигли 30%, сообщили "Известиям" в организации. В фонде "ОРБИ" (фонд по борьбе с инсультом) сообщили изданию, что их потери составили примерно 5 млн рублей из 20-25 млн рублей, собираемых в течение года.

По словам директора фонда "Подари жизнь" (помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями) Екатерины Шерговой, в периоды кризиса бизнес сворачивает благотворительные бюджеты, так как предпринимателям самим приходится выживать. "В марте-апреле многие благотворители из сегмента малого и среднего бизнеса, по которым кризис ударил сильнее всего, были вынуждены уйти от нас. Всего фонд покинули 2 084 компании. А это около 70% всех юридических лиц, помогающих нам. Они приносят примерно 20-30% денег, которые мы получаем от юридических лиц. Это около 50-60 млн рублей в год", - пояснила Шерогова.

Для некоторых организаций самым сложным периодом оказалась весна 2020 года, для некоторых - лето 2020 года. "Наш фонд встретил весенний кризис спокойно и без потерь. Так, в марте-апреле 2020 года через сайт поступало даже больше пожертвований, чем в тот же период 2019-го. Кризис догнал нас летом. В июне-августе пожертвования физических лиц упали на 31,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснила "Известиям" основатель и председатель благотворительного фонда "Дети-бабочки" (помогает детям, страдающим буллезным эпидермолизом и ихтиозом) Алена Куратова.

По словам члена координационного совета "Деловой России" Елены Киселевой, у благотворительных организаций нет резервных средств, так как все деньги они направляют в работу. Для преодоления кризиса часть организаций запускала проекты для привлечения внимания населения, другая часть прибегала к экономии. Например, весной этого года "Русфонд" уменьшил площадь рабочего офиса на 50%, фонд "Дети-бабочки" сократил свой пилотный проект "ЭКО для родителей детей-бабочек", запущенный в 2019 году. В фонде "Живой" отказались от обучения врачей, распространения информации в регионах, командировок, связанных с обменом опытом у коллег.