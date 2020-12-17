Аналитики сообщили, что 12% сотрудников российских компаний играют в "Тайного Санту"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян признались, что в их компании не принято дарить друг другу подарки с помощью новогодней церемонии анонимного обмена подарками "Тайный Санта". Об этом сообщает в четверг служба исследований HeadHunter по итогам опроса почти 13 тыс. человек, который проводился с 27 ноября по 7 декабря.

По данным аналитики, лишь 12% опрошенных играют в "Тайного Санту", больше всего сторонников такой праздничной жеребьевки в сфере IT (20%) и маркетинга (24%). У 42% респондентов не принято в компании обмениваться новогодними подарками, а 33% заявили, что в их компаниях дарят подарки друг другу по желанию.

Не принято дарить подарки в компаниях из сферы рабочего персонала (59%), строительства и безопасности (по 54%). Среди регионов, где в компаниях не принято дарить подарки коллегам, на первых местах расположились Кемеровская (64%), Вологодская (60%) и Белгородская области (57%).

Четверть соискателей, работающих в компаниях, где обмениваются подарками на Новый год, планируют потратить на подарки коллегам от 500 до 1 тыс. рублей. Примерно столько же (24%) не планируют тратить деньги вообще: в IT эта доля выше всего (34%).