Развожаев заявил, что создание медкластера поднимет медицину Севастополя на новый уровень

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Появление медицинского кластера, в рамках которого будут построены несколько больниц и получит развитие медицинское образование, позволит вывести систему здравоохранения в Севастополе на новый уровень, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью для ТАСС учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анне Федермессер.

"Медицинский кластер - это очень серьезный проект. Проект на предстоящие пять лет. Это позволит перевести медицину на другой уровень. Но это не только сами здания, конечно же, это система управления, новые медицинские кадры, в том числе из частной медицины", - сказал Развожаев, отметив, что речь идет о специалистах, которые "ушли в определенный период, потому что было неинтересно".

Он уточнил, что планируется не только строительство инфекционной больницы, больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра, но также развитие системы медицинского образования. "Я хочу сделать кластер - здание [для медицинского колледжа], общежитие, условия для студентов. Очень хочется, чтобы в Севастополе появилось высшее медицинское образование", - пояснил глава города.

Новые больницы

Ранее сообщалось, что на единой площадке в Севастополе планируется построить три новых здания для больниц. ООО "РТ-СоцСтрой" (структура госкорпорации "Ростех") уже взялось за строительство больницы скорой медицинской помощи и онкоцентра на площадке медицинского кластера, он же может стать подрядчиком и для третьего объекта, который должен быть построен на этой площадке, - нового здания инфекционной больницы.

Онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. м планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Больница скорой медицинской помощи будет состоять из пяти корпусов от трех до восьми этажей, для строительства отведен участок площадью 6,9 га. Общая площадь медучреждения будет составлять около 55 тыс. кв. м, оно рассчитано на 470 койко-мест и 200 посещений в смену. Предусмотрены пять блоков: операционный (с приемным отделением), диагностический, лабораторный, стационар и пищеблок.

В отдельно стоящем корпусе новой инфекционной больницы, как предполагалось, будет размещен центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.