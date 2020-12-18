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Пандемия COVID-19
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Собянин рассказал, сотрудники каких сфер смогут привиться от коронавируса с 21 декабря

Привиться смогут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса дополнительных категорий горожан, которая открывается в Москве с 21 декабря, охватит еще около миллиона человек. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

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"Вакцинация от COVID-19 постепенно набирает обороты. Город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва". В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ", - написал мэр в своем блоге.

"В общей сложности около 1 млн москвичей теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - уточнил Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. Сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб.

Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря были вакцинированы около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

В новость были внесены изменения (16:11 мск) - добавлены подробности по тексту.

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