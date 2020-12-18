Посол в Турции призвал российских туристов соблюдать меры предосторожности

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Меры предосторожности для защиты от коронавируса следует соблюдать российским туристам в Турции. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала " Россия-24 ".

Кто еще теперь может привиться в Москве.

Кто еще теперь может привиться в Москве. Главное о коронавирусе за 18 декабря

"Среди наших туристов, которые посетили Турцию в этом году, а это, по предварительным прикидкам, до 2 млн человек, среди них, к сожалению, были случаи заражения коронавирусной инфекцией, и, к сожалению, летальные случаи среди них тоже были. Поэтому надо соблюдать осторожность, надо проявлять бдительность", - сказал он.

Ерхов напомнил, что в Турции существуют послабления противоэпидемических мер для туристов. "Есть специальные меры, которые были приняты для того, чтобы туризм поощрять. Но я считаю, что это не должно наших туристов побуждать к расслабленности", - добавил он.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 1,96 млн, умерли 17 364 человека, выздоровели более 1,72 млн пациентов.