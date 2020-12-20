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Нарышкин заявил, что СВР подошла к 100-летнему юбилею с весомыми результатами

Директор СВР отметил, что служба не собирается останавливаться на достигнутом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) подошла к своему столетию, показывая весомые результаты, но не собирается останавливаться на достигнутом. Об этом заявил в воскресенье директор СВР Сергей Нарышкин, выступая с торжественно речью в штаб-квартире службы в Ясеневе перед сотрудниками и ветеранами российской внешней разведки. Кадры его выступления показал телеканал "Россия-24".

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"Служба внешней разведки подошла к своему вековому юбилею качественно обновленной, с весомыми результатами. Но почивать на лаврах мы не собираемся. Еще древние мудрецы утверждали, что каждая покоренная вершина - это всего лишь ступень для достижения очередной цели", - сказал он.

20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают профессиональный праздник - День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России - еще и вековой юбилей.

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