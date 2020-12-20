В Петербурге 22 декабря планируют развернуть почти 500 коек для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Павильон временного госпиталя "Ленэкспо" почти на 500 мест для пациентов с коронавирусом планируется открыть в Петербурге 22 декабря, сообщили в воскресенье в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил, что на 20 декабря в Петербурге осталось 27 свободных коек для взрослых пациентов с коронавирусом (0,25% от всех имеющихся).

"Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки. Коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться. Во вторник планируется ввести 8-й павильон "Ленэкспо" (474 койки для больных средней тяжести). Ожидается решение Минздрава РФ о разворачивании дополнительных коек в ряде федеральных учреждений", - говорится в сообщении.

В комитете также добавили, что, по данным их мониторинга, который ведется по состоянию 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных с коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% коек.

За текущую неделю госпитализировали 6 139 пациентов, что на 6,6% больше предыдущей недели. Это максимальное значение за время пандемии, и нагрузка на стационары не снижается, отметили в комитете. "В настоящее время до введения новых коек задача по оказанию помощи большему числу пациентов решается за счет увеличения эффективности лечения, соответственно, и оборота коек. О повышении эффективности работы стационаров свидетельствует снижение летальности в сравнении с первой волной, которое произошло даже несмотря на увеличение доли тяжелых пациентов", - пояснили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявлено 200 813 случаев заражения коронавирусом, это второе место в России после Москвы. Выздоровели 117 132 человека, умерли 6 840. За сутки в городе выявили 3 759 случаев заражения.