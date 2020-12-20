СМИ: Минздрав Индии проведет срочное совещание в связи с новой мутацией коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии приняло в воскресенье решение провести в понедельник утром чрезвычайное заседание мониторинговой группы по COVID-19 для обсуждения темы мутировавшего коронавируса, который быстро распространился в Великобритании. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

По его информации, специальная группа под председательством руководителя главного управления медицинской службы Минздрава соберется в 10 часов утра (07:30 мск), чтобы обсудить мутацию коронавируса, о которой сообщается из Европы. Ожидается, что во встрече также примет участие представитель Всемирной организации здравоохранения в Индии Родерико Офрин.

Власти Индии пока не приняли никакого политического решения о запрете полетов из Великобритании, но этому вопросу будет уделено серьезное внимание, заявили источники. Ранее несколько европейских стран запретили полеты в Великобританию и из нее.