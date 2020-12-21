В городах Золотого кольца отмечают высокий спрос на отели и туры на новогодние праздники

В Ярославской области также набирает популярность автотуризм, специально для таких любителей создали карту со стоянками и парковками автодомов. Также разработали электронную "Карту гостя", по которой турист получит скидки в музеях, отелях, магазинах, ресторанах и кафе области. По проекту "Мобильный гид" в Ярославле на исторических зданиях установили 101 табличку с QR-кодами, которые также появятся в Мышкине, Тутаеве, Ростове.

Города Золотого кольца в Ярославской области в новогодние каникулы в пандемию развивают индивидуальный и семейный туризм, например, в Угличе будут проводить экскурсии только группам до пяти человек. По данным директора туристского информационного центра "Углич" Жанны Мелаю, запросы от туристов есть, и к Новому году ожидается их рост. Самая популярная зимняя экскурсия - "Старый Углич. Елка новогодняя". "С учетом актуальности запросов на уединенный отдых вдали от города, оздоровительный, экологический и сельский туризм, проводится работа по расширению инфраструктуры этих видов туризма: разработаны карты экотроп, пляжей и зон для кемпинга на территории Ярославской области", - сказал директор департамента туризма региона Владимир Лысенко.

Власти регионов стараются найти баланс между соблюдением горожанами превентивных защитных мер и созданием праздничного настроения. В канун Нового года Москва и Санкт-Петербург, два самых популярных у туристов города, фактически отказались от массовых мероприятий, закрыли на ночь кафе и рестораны, фиксируют низкую бронь на отели и ожидают минимум туристов. Напротив, спрос на отели и туристические места городов, входящих в Золотое кольцо России, высок. Туристы ищут тихие семейные турбазы и зоны отдыха, выяснили корреспонденты ТАСС.

В Калуге, получившей статус новогодней столицы России, туристов ждут на даче Деда Мороза, на ярмарке "Рождество на Старом Торге", а также в резиденции Снежной Королевы. Гости региона интересуются прежде всего турпакетами на два-три дня, есть заявки и от больших групп, но преимущественным спросом пользуются индивидуальные экскурсии. К приему туристов в Калужской области приготовили более 30 видов гостиниц, от хостелов до пятизвездочных отелей, где смогут разместить почти 4 тыс. человек. В случае, если экскурсоводов не хватит, туркомпании договорились о помощи студентов исторического факультета Калужского госуниверситета.

"Бронирование номерного фонда на весь период новогодней программы в Калуге составляет в среднем 65-70%. Еще в ноябре глубина бронирования в гостиницах города составляла 30%. Люди не торопились с решением, но чем ближе к праздникам, тем устойчивей спрос", - сказала гендиректор агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.

Директор туроператора "Русь", работающего с автобусными турами по Золотому кольцу, Елена Соловьева отметила повышенный спрос на индивидуальный отдых, отдых на природе. "У нас очень тяжело с бронированием. У отелей напрямую вроде бы неплохо, но у нас с экскурсионными турами тяжело. Народ боится ехать, возможно дело в том, что у нас групповые туры, люди думают, что это небезопасно. Мы видим, что наш постоянный контингент (преимущественно люди старшего возраста) предпочитает остаться дома", - сказала Соловьева.

Ситуация в Центральной России

За пределами Золотого кольца в регионах Центральной России туристов ждут с волнением и готовятся к приему. Например, в Тамбовской области гостиницы загружены пока на 25%, отменены рождественские ярмарки, которые привлекали в регион туристов, закупающих мичуринские яблоки, тамбовский окорок, бондарский сыр. "Туристы едут в Тамбовскую область в три раза меньше, чем в 2019 году. И дело скорее не в наших ограничениях, а в тех регионах, откуда к нам обычно ехали. Там запрещены переезды в другие регионы. Так же, как и у нас, например, запрещены выезды детей за пределы области", - сказал начальник отдела развития туризма управления культуры Тамбовской области Александр Бочаров.

Бронирование в гостиницах Орловской области на новогодние праздники ниже уровня прошлого года, сократился спрос на экскурсионные поездки. "В связи с запретом на проведение корпоративных и праздничных новогодних мероприятий поступают аннуляции бронирований, особенно на новогоднюю ночь. Трендом этого сезона является малая глубина продаж в связи с непредсказуемой санитарно-эпидемиологической обстановкой, многие люди планируют принять решение о поездке непосредственно перед праздничными датами", - объяснила начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.

А вот у тульских экскурсоводов на новогодние каникулы уже все занято, остались свободны часы только ближе к Рождеству. "Региональные отельеры уверены, что в этом году все номера будут проданы. В большинстве хостелов Тульской области на новогодние каникулы уже не осталось мест, в двух и трехзвездочных гостиницах в историческом центре Тулы забронировано порядка 80% номеров", - сказал представитель комитета по развитию туризма в регионе. Как полагает председатель комитета по туризму Владимирской области Сергей Огудин, сейчас туристы просто не спешат бронировать экскурсионный тур, хотя ранее делали это сразу.