Трансляцию пресс-конференции Путина смотрели 7,3 млн россиян

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Телетрансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на прошлой неделе смотрели свыше 7,3 млн россиян старше 4 лет, проживающих в больших городах. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в понедельник в ТАСС.

Человек, страна, вопрос. Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего

Согласно представленным данным, трансляцию смотрели 7,3 млн россиян, в том числе на Первом канале и "Россия-1" - по 2,5 млн, НТВ - 1,5 млн. В 2019 году пресс-конференцию смотрели 6,2 млн россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заметил, что судя по охвату обсужденных тем, пресс-конференция 17 декабря получилась содержательной. По словам Пескова, состоявшееся мероприятие было более эффективным для президента благодаря уникальному формату, так как пресс-конференция состояла не только из вопросов журналистов, но и включала в себя элементы прямой линии с гражданами страны.

Пресс-конференция главы государства продолжалась 4 часа 29 минут, за это время он ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан.