В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию с новой мутацией коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация с выявленной в Великобритании новой мутацией коронавируса остается на контроле Роспотребнадзора, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный забор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Выявленные в Великобритании мутации коронавируса почти не влияют на клиническую картину, отметили в Роспотребнадзоре. "Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить", - говорится в сообщении.

Ведомство, комментируя ситуацию с распространением новой мутации штамма коронавируса, заявило, что вакцина "Эпиваккорона" эффективна против различных штаммов.

"Геном любого вируса изменяется неравномерно - есть участки вариабельные, а есть - консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже. Одним из преимуществ вакцины "Эпиваккорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.