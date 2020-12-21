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Пандемия COVID-19

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса

Ведущий специалист Центра им. Гамалеи отметил, что скорость распространения вируса "не влияет на его посадку на клетку, на то, против чего делается вакцина"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Существующие вакцины от коронавируса будут эффективны против новой мутации, выявленной в Великобритании. Об этом заявил в понедельник ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24".

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"Сработают, - сказал он, отвечая на вопрос об эффективности прививок против новой мутации. - Это уже показали англичане, они исследовали на действие вакцины этот штамм в Англии и в ЮАР. <...> Прививки будут работать с той же самой эффективностью. Скорость распространения этого вируса не влияет на его посадку на клетку, на то, против чего делается вакцина. Этот штамм так же восприимчив к вакцине".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

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