Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Существующие вакцины от коронавируса будут эффективны против новой мутации, выявленной в Великобритании. Об этом заявил в понедельник ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Сработают, - сказал он, отвечая на вопрос об эффективности прививок против новой мутации. - Это уже показали англичане, они исследовали на действие вакцины этот штамм в Англии и в ЮАР. <...> Прививки будут работать с той же самой эффективностью. Скорость распространения этого вируса не влияет на его посадку на клетку, на то, против чего делается вакцина. Этот штамм так же восприимчив к вакцине".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.