Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС

ГААГА, 21 декабря. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Об этом сообщила в понедельник в ходе видеобрифинга исполнительный директор агентства Эмер Кук.

"Для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение, - сказала она. - Она рекомендована для использования среди лиц старше 16 лет".

Кук отметила, что это первая вакцина, одобренная EMA, однако выразила надежду, что в ближайшее время будут рекомендованы к употреблению разработки и других компаний. Разрешение на использование вакцины, подчеркнула глава агентства, действует во всех 27 странах ЕС и является "большим шагом вперед в борьбе с пандемией".

EMA не обладает информацией о том, что вакцина не сможет защитить от нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, добавила Кук. "На данный момент у нас нет оснований полагать, что вакцина не сработает против нового штамма коронавируса", - сказала она.

Окончательное решение об использовании вакцины в ЕС

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕК намеревается принять окончательное решение об использовании вакцины в ЕС уже к вечеру 21 декабря. "EMA только что дала позитивную научную оценку вакцины BioNTech - Pfizer. Вакцина является безопасной и эффективной. Следующий шаг: мы (Еврокомиссия - прим. ТАСС) дадим разрешение для ее использования на рынке Евросоюза, чтобы кампания по вакцинации могла начаться. Мы будем действовать быстро, я ожидаю решения Еврокомиссии к сегодняшнему вечеру", - написала она.

Согласно процедуре Евросоюза, EMA дает оценку медицинским препаратам, после чего препарат может использоваться на рынке ЕС во временном режиме, окончательное формальное разрешение на его продажи в ЕС должна дать Европейская комиссия.

Как объявляла Еврокомиссия, страны ЕС начнут вакцинацию 27-29 декабря по мере получения необходимого числа доз вакцины. Агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило 21 декабря, что по контракту Еврокомиссии с BioNTech - Pfizer, цена на поставку первых 300 тыс. доз вакцин для государств ЕС составит $15,5 за дозу. Официально Еврокомиссия эти данные не комментирует, подчеркивая, что все параметры контрактов на поставки вакцин являются конфиденциальными.

Всего Еврокомиссия уже заключила шесть контрактов с различными западными производителями на предзаказ вакцин для ЕС. Если все 6 компаний смогут довести свои разработки до конца и вывести препараты на рынок, ЕС может получить до 2 млрд доз вакцины с неопределенными пока сроками поставок.