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Власти Нововоронежа сообщили, что демонтированный памятник Аленке может быть доработан

Глава администрации города Алексей Дорошенков также добавил, что будет рассмотрен вопрос об установке на этом месте нового арт-объекта

ТАСС, 21 декабря. Демонтированный в Нововоронеже памятник Аленке, который напугал жителей своим внешним видом, может быть доработан после новогодних каникул. Также будет рассмотрен вопрос об установке на этом месте нового арт-объекта, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Дорошенков.

Ранее власти сообщили, что вопрос доработки памятника не рассматривается, планировалось отправить его на хранение.

"После новогодних каникул инициативная группа соберется в расширенном составе с привлечением художников, специалистов в области архитектуры, совместно с которыми будет приниматься окончательное решение о дальнейшей судьбе арт-объекта. Либо объект будет доработан, либо - это кардинальное решение - будет установлен совершенно новый арт-объект, либо будет рассмотрен еще какой-то вариант", - сказал Дорошенков.

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