Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник почтили минутой молчания память своего коллеги, депутата фракции КПРФ Валентина Шурчанова, умершего после перенесенного коронавируса.

"Прежде чем перейти к обсуждению порядка работы, хочу попросить почтить память нашего коллеги Шурчанова Валентина Сергеевича, ушедшего из жизни после продолжительной болезни", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Шурчанов был "замечательным человеком". "Но болезнь оказалась сильнее, коронавирус победил его", - добавил Володин.

В пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер после перенесенного коронавируса. Шурчанову было 73 года, он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Шурчанов в июне 1994 года был избран депутатом Государственного совета Чувашской Республики по Канашскому территориальному избирательному округу №7, он стал председателем Госсовета Чувашии. 17 декабря 1995 года избран депутатом Государственной думы II созыва по списку КПРФ, но после выборов отказался от мандата. В 1996-1998 годах - член Совета Федерации. В 2005-2009 годах - главный редактор газеты "Правда". Депутат Госдумы III, V, VI и VII созывов, неоднократно принимал участие в выборах главы Чувашской Республики.