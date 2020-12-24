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Пандемия COVID-19

В Сингапуре подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса

Вирус обнаружили у студентки, вернувшейся недавно из Лондона

СИНГАПУР, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Сингапура подтвердили первый случай инфицирования новой разновидностью коронавируса, обнаруженной ранее в Великобритании. Кроме того, еще 11 человек сдали первый положительный тест, сообщает в четверг телеканал CNA.

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Что известно о новом штамме коронавируса

По информации Минздрава, новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона. Между тем в ведомстве подчеркнули, что "нет подтверждения распространения нового типа вируса непосредственно в обществе".

В общей сложности в период с 17 ноября по 17 декабря коронавирус был обнаружен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы. "Все инфицированные были помещены в специальные карантинные центры", - указали в Минздраве.

При этом за последний месяц непосредственно в обществе было выявлено не более 10 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике было обнаружено более 58,4 тыс. инфицированных, из которых 29 человек скончались.

Теги
СингапурВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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