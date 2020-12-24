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В Башкирии 31 декабря объявили выходным для госслужащих

Рабочий день для них перенесли с 31 числа на 26 декабря

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которым установил 31 декабря выходным днем для госслужащих, суббота, 26 декабря, будет для них рабочей. Внести соответствующие изменения в график рекомендовано всем работодателям региона, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.

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"Лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы Башкортостана, привлекаются к работе 26 декабря с предоставлением выходного дня 31 декабря. Аналогичное решение должны принять руководители республиканских государственных органов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций. Такое же решение рекомендуется принять главам муниципалитетов и всем работодателям региона", - говорится в сообщении.

В штатном режиме продолжат работу аварийные и экстренные службы.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным. В среду, 23 декабря, глава государства поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную во время расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.

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