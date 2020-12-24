Власти Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В соответствии с рекомендациями президента подписал указ об объявлении 31 декабря в Карачаево-Черкесии выходным днем. Рабочий день в республике перенесен на субботу, 26 декабря", - написал Темрезов.

Руководитель региона добавил, что освободившееся время жители смогут потратить на предпраздничные дела. "Согласитесь, нам всегда не хватает времени 31 декабря на все предновогодние хлопоты. Хозяйки готовят праздничный стол, дети украшают дома и квартиры, все спешат подготовить подарки. Сейчас у нас есть возможность провести этот праздничный день в кругу своей семьи, разделить радость ожидания праздника со своими любимыми родными и близкими", - отметил Темрезов.

В среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.